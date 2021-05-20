Выигравший 6 млн в лотерею неизвестный разыскивается в Екатеринбурге

Напомним, 12 мая сообщалось, что работник сферы IT выиграл в лотерею один миллион рублей. По словам победителя, билет проверяли родители, поскольку сам мужчина в тот момент находился в отъезде. Новость о том, что семья выиграла, он узнал по телефону.