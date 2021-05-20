Выигравший 6 млн в лотерею неизвестный разыскивается в Екатеринбурге

Выигравший 6 млн в лотерею неизвестный разыскивается в Екатеринбурге
Выигравший 6 млн в лотерею неизвестный разыскивается в Екатеринбурге
Сегодня, 14:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
6 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Екатеринбурга. Его разыскивают организаторы для вручения приза.

Житель столицы Урала победил в розыгрыше «Всё или ничего», организованного 19 мая 2021 года. Неизвестный приобрел билет на сайте «Столото» за 60 рублей и угадал выигрышную комбинацию чисел, пишет Ура.ру.

В настоящий момент организаторы розыгрыша ищут победителя для вручения денежных средств. Его приглашают в лотерейный центр для оформления.

Напомним, 12 мая сообщалось, что работник сферы IT выиграл в лотерею один миллион рублей. По словам победителя, билет проверяли родители, поскольку сам мужчина в тот момент находился в отъезде. Новость о том, что семья выиграла, он узнал по телефону.

Сюжеты:
Екатеринбург
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