Выигравший 6 млн в лотерею неизвестный разыскивается в Екатеринбурге

Житель столицы Урала победил в розыгрыше «Всё или ничего», организованного 19 мая 2021 года. Неизвестный приобрел билет на сайте «Столото» за 60 рублей и угадал выигрышную комбинацию чисел, пишет Ура.ру.
В настоящий момент организаторы розыгрыша ищут победителя для вручения денежных средств. Его приглашают в лотерейный центр для оформления.
Напомним, 12 мая сообщалось, что работник сферы IT выиграл в лотерею один миллион рублей. По словам победителя, билет проверяли родители, поскольку сам мужчина в тот момент находился в отъезде. Новость о том, что семья выиграла, он узнал по телефону.