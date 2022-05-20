Банк "Открытие" будут рекламировать Константин Хабенский и Марина Кравец

В новой рекламной кампании банка «Открытие» Константин Хабенский будет фигурировать в качестве мэтра, известного как опытный актер и наставник. Марине Кравец нужно будет сыграть уже известную актрису, которая хочет попробовать себя в новой роли ученицы Мастера. Константину предстоит передать Марине все, что известно ему об актерском мастерстве и высоком искусстве. Марина — это открытая ученица, которая желает учиться у наставника, но при этом у нее есть готовность оппонировать Мастеру на его теоретических уроках своим практическим опытом и пониманием реальной жизни.