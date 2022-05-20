Банк "Открытие" будут рекламировать Константин Хабенский и Марина Кравец

Как сообщает mkset.ru, цель кампании направлена на рекламу специального предложения банка, которое дает возможность клиентам, ставшим обладателями карты Opencard, получать кешбэк в размере пяти процентов на все покупки.
Ставший уже привычным имидж "Открытия" как прогрессивного банка, который имеет позитивный взгляд в будущее, дополнит акцент на новые выгодные предложения, высокое качество клиентского сервиса и большую скорость обслуживания клиентов.
Повышению оригинальности и яркости образа "Открытия" должно помочь исполнение роли новых амбассадоров бренда ведущим актером театра и кино, режиссером, сценаристом, продюсером, общественным деятелем, народным артистом РФ, художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова Константином Хабенским и телеведущей, радиоведущей, обладательницей премии ТЭФИ, единственной девушкой - резидентом шоу Comedy Club на ТНТ Мариной Кравец.
В новой рекламной кампании банка «Открытие» Константин Хабенский будет фигурировать в качестве мэтра, известного как опытный актер и наставник. Марине Кравец нужно будет сыграть уже известную актрису, которая хочет попробовать себя в новой роли ученицы Мастера. Константину предстоит передать Марине все, что известно ему об актерском мастерстве и высоком искусстве. Марина — это открытая ученица, которая желает учиться у наставника, но при этом у нее есть готовность оппонировать Мастеру на его теоретических уроках своим практическим опытом и пониманием реальной жизни.
Как поясняет руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка "Открытие" Евгений Сидоров, задача новых амбассадоров - масштабировать коммуникацию путем привлечения внимания зрителей к рекламе и за счет поддержания устойчивого интереса к продуктам финансового учреждения.
Он отметил, что, когда шло тестирование и рассматривались кандидаты на роль новых селебрити «Открытия», Константин Хабенский оказался абсолютным лидером. Поскольку он символ таких качеств, как надежность, доверие и уверенность, и при этом его знают не только как известного актера, но и как многогранного человека, «не такого, как все». Что же касается исполнительницы женской роли, Сидоров охарактеризовал Марину Кравец как активную и позитивную. Она, будучи открытой всему новому, призвана привнести юмор, жизненную энергию, связать банк с молодой аудиторией.
Старт новой рекламной кампании банка «Открытие» намечен на понедельник, 23 мая. Его включили в свою программу федеральные телеканалы и диджитал-каналы.