Фекальные реки разливаются в ГГО, а тагильские садоводы остаются без воды

В Малой Лае местные жители недовольны работой придорожного кафе «Милано» — запахи от горелого масла перемешиваются в воздухе с парами сгоревшего на огне мусора. Отдельной ароматной мелодией звучат нотки канализации от общепита. По словам местного жителя, место накопления бытовых стоков у кафе есть, но откачка их идет в местную реку Лая. Жалобы в прокуратуру и администрацию ГГО никаких результатов, говорят собеседники TagilCity.ru, не принесли. Не везет Малой Лае на фекальные реки — с одной стороны, агрокомплекс и его поля, с другой — придорожные кафе.
А вот в Черноисточинске управляющая компания, которая фекальные реки не устранила и не приняла никаких мер по их предотвращению, может стать фигурантом уголовного дела. В протекающем рядом с многоквартирным домом ручье выездной комиссией были обнаружены превышения вредных веществ, за что управляющей компании вынесено представление.
Тагильские садоводы, начавшие свой сезон, жалуются на пустые трубы у себя на участках. Воду для полива должны подавать согласно утвержденному расписанию, однако некоторые фазенды до сих пор остаются с пустующим трубопроводом. Почему так происходит, разбиралась редакция TagilCity.ru.
В 3,8 раза превысил норму сероводород на привокзальной площади в Нижнем Тагиле 20 мая. Если вы заметили у себя конъюнктивит, бронхит, ринит, а также расстройство ЖКТ, частые головные боли, бессонницу и головокружение, знайте, что их причиной могут стать именно превышения ПДК по данному химическому соединению.
В 35 школе на Вагонке есть все — новая мебель, реактивы и чудесные чемоданы в кабинетах химии и физики, интерактивные доски и проекторы, кожаные диваны и жалюзи, но нет того, без чего не может обойтись ни один человек. Мы сейчас говорим о физиологических потребностях людей справлять нужду. Школьники вынуждены делать это коллективно — между писсуарами в мужском туалете перегородки не предусмотрены, а между унитазами их и вовсе снесли.
Бывший боец ОМОНа из Нижнего Тагила Анатолий Мягков погиб во время спецоперации на Украине в начале мая. Тагильчанин попал под обстрел и действие взрывного устройства, после чего был смертельно ранен в голову. Сослуживцы Анатолия вспоминают годы службы с ним тепло, а также выражают соболезнования семье погибшего.
В деревне Озерки Красноуфимского района разгорелся конфликт между местными мусульманами и матерью погибшего на Донбассе Владислава Балахнина, похороненного на кладбище в этом же поселке. Конфликт начался из-за сомнений в вероисповедании молодого человека — у свердловчанина смешанная кровь. В перепалку вмешалась администрация поселка.