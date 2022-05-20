Фекальные реки разливаются в ГГО, а тагильские садоводы остаются без воды

Фекальные реки разливаются в ГГО, а тагильские садоводы остаются без воды
Фекальные реки разливаются в ГГО, а тагильские садоводы остаются без воды
Сегодня, 20:13ОбществоФото: TagilCity.ru
Уголовное наказание грозит недобропорядочным управленцам в Черноисточинске, тагильский воздух вновь пропитан сероводородом, а туалеты в школе на Вагонке могут конкурировать по внешнему виду с общественными — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за 20 мая.

В Малой Лае местные жители недовольны работой придорожного кафе «Милано» — запахи от горелого масла перемешиваются в воздухе с парами сгоревшего на огне мусора. Отдельной ароматной мелодией звучат нотки канализации от общепита. По словам местного жителя, место накопления бытовых стоков у кафе есть, но откачка их идет в местную реку Лая. Жалобы в прокуратуру и администрацию ГГО никаких результатов, говорят собеседники TagilCity.ru, не принесли. Не везет Малой Лае на фекальные реки — с одной стороны, агрокомплекс и его поля, с другой — придорожные кафе.

А вот в Черноисточинске управляющая компания, которая фекальные реки не устранила и не приняла никаких мер по их предотвращению, может стать фигурантом уголовного дела. В протекающем рядом с многоквартирным домом ручье выездной комиссией были обнаружены превышения вредных веществ, за что управляющей компании вынесено представление.

Тагильские садоводы, начавшие свой сезон, жалуются на пустые трубы у себя на участках. Воду для полива должны подавать согласно утвержденному расписанию, однако некоторые фазенды до сих пор остаются с пустующим трубопроводом. Почему так происходит, разбиралась редакция TagilCity.ru.

В 3,8 раза превысил норму сероводород на привокзальной площади в Нижнем Тагиле 20 мая. Если вы заметили у себя конъюнктивит, бронхит, ринит, а также расстройство ЖКТ, частые головные боли, бессонницу и головокружение, знайте, что их причиной могут стать именно превышения ПДК по данному химическому соединению.

В 35 школе на Вагонке есть все — новая мебель, реактивы и чудесные чемоданы в кабинетах химии и физики, интерактивные доски и проекторы, кожаные диваны и жалюзи, но нет того, без чего не может обойтись ни один человек. Мы сейчас говорим о физиологических потребностях людей справлять нужду. Школьники вынуждены делать это коллективно — между писсуарами в мужском туалете перегородки не предусмотрены, а между унитазами их и вовсе снесли.

Бывший боец ОМОНа из Нижнего Тагила Анатолий Мягков погиб во время спецоперации на Украине в начале мая. Тагильчанин попал под обстрел и действие взрывного устройства, после чего был смертельно ранен в голову. Сослуживцы Анатолия вспоминают годы службы с ним тепло, а также выражают соболезнования семье погибшего.

В деревне Озерки Красноуфимского района разгорелся конфликт между местными мусульманами и матерью погибшего на Донбассе Владислава Балахнина, похороненного на кладбище в этом же поселке. Конфликт начался из-за сомнений в вероисповедании молодого человека — у свердловчанина смешанная кровь. В перепалку вмешалась администрация поселка.

Сюжеты:
ЭксклюзивНовости УрФОНижний ТагилИтоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Материалы по теме:
итогиГлава ГГОитоги дня#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы