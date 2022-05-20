Фекальные реки разливаются в ГГО, а тагильские садоводы остаются без воды

Уголовное наказание грозит недобропорядочным управленцам в Черноисточинске, тагильский воздух вновь пропитан сероводородом, а туалеты в школе на Вагонке могут конкурировать по внешнему виду с общественными — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за 20 мая.

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