Граффити с играющим в танк мальчиком появились в Екатеринбурге

Напомним, вандалы во второй раз испортили в Нижнем Тагиле стрит-арт с бабушкой, которая держит в руках флаг Советского союза. Изображение было нанесено рядом с домом на улице Космонавтов, 10. При этом стоимость работы составила около 100 тысяч рублей.