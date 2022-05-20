Граффити с играющим в танк мальчиком появились в Екатеринбурге

Жители города отметили, что в некоторых местах изображение мальчика появилось рядом с граффити, на котором неизвестные художники изобразили девочку, повязывающую белую ленту на руку солдата. Новые арт-объекты были замечены екатеринбуржцами на улицах Ленина и Вайнера, пишет Ура.ру.
Напомним, вандалы во второй раз испортили в Нижнем Тагиле стрит-арт с бабушкой, которая держит в руках флаг Советского союза. Изображение было нанесено рядом с домом на улице Космонавтов, 10. При этом стоимость работы составила около 100 тысяч рублей.