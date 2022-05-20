Курганский предприниматель привез на Урал из Средней Азии 40 миллионов пчел

Курганский предприниматель привез на Урал из Средней Азии 40 миллионов пчел
Курганский предприниматель привез на Урал из Средней Азии 40 миллионов пчел
Сегодня, 15:50ОбществоФото: pixabay.com
Бизнесмен из Кургана импортировал из Узбекистана свыше ста сорока тонн пчел ценой более 350 тысяч долларов.

Медоносные пчелы «карника» и «карпатская» перевозились на грузовиках в специальных пакетах. Пчелы этих пород не причислены к племенным и разводятся сугубо для сбора меда.

Грузовые автомобили с насекомыми пересекли таможенные посты в Оренбургской области. Декларации на пчел проверили сотрудники Уральской электронной таможни. Кроме них живой груз осмотрели и работники Россельхознадзора.

Руководитель Уральской электронной таможни Сергей Епифанов отметил, что решение о пропуске товара удалось принять всего за четыре часа. Проверка подтвердила законность деклараций, и пчелы скоро окажутся на уральских пасеках.

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