Курганский предприниматель привез на Урал из Средней Азии 40 миллионов пчел

Медоносные пчелы «карника» и «карпатская» перевозились на грузовиках в специальных пакетах. Пчелы этих пород не причислены к племенным и разводятся сугубо для сбора меда.
Грузовые автомобили с насекомыми пересекли таможенные посты в Оренбургской области. Декларации на пчел проверили сотрудники Уральской электронной таможни. Кроме них живой груз осмотрели и работники Россельхознадзора.
Руководитель Уральской электронной таможни Сергей Епифанов отметил, что решение о пропуске товара удалось принять всего за четыре часа. Проверка подтвердила законность деклараций, и пчелы скоро окажутся на уральских пасеках.