На форуме в горном университете Петербурга ученые поговорили о восстановлении Донбасс

Традиционный международный форум молодых ученых «Актуальные проблемы недропользования» прошел в горном университете Санкт-Петербурга. В этом году участие в нем принимали студенты и аспиранты, представляющие вузы девятнадцати стран мира, в том числе Венгрии, Китая, Ирана, Алжира и Нигерии.

По сообщению Форпост Северо-Запад, участниками конференции традиционно являются студенты и аспиранты российских и иностранных вузов, которые в будущем становятся признанной научной элитой своих государств. Мероприятие представляет собой площадку, на которой проводятся дискуссии о путях развития горной и нефтегазовой отраслей, а также создаются научные и деловые контакты. В ходе церемонии открытия мероприятия выступил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Он отметил, что странам, которые имеют большие залежи металлов и углеводородов, следует объединять свои усилия. Только так они смогут распоряжаться своими ресурсами самостоятельно. При этом необходимо понимать, что сырье является инертным капиталом, который нужно преобразовывать в социальный, натуральный и человеческий. А сделать это без развития науки и взращивания квалифицированных профессионалов невозможно. «Нам нужны новые знания, которые будут способствовать созданию прогрессивных технологических цепочек и более эффективной эксплуатации месторождений. Эту задачу предстоит решать именно вам», — отметил Литвиненко. В этом году в конференции приняли участие учащиеся вузов Донбасса, к которым было приковано особенное внимание. В частности, студентка второго курса Донецкого политеха (ДонНТУ) Мария Крахмаль выбрала для своего исследования тему дополненной реальности. Если быть точнее, то она работала над усовершенствованием методик по отслеживанию ключевых точек в окружающем нас пространстве. Это необходимо, чтобы создавать правдоподобные цифровые объекты, которые дорисовываются умными очками к реальной картине мира. Работа Марии Крахмаль победила в номинации «Информационно-телекоммуникационные технологии». По словам проректора Донецкого политехнического института Сергея Борщевского, такие изыскания имеют высокую значимость для будущего Донбасса. Он напомнил о предстоящем восстановлении региона, который станет участником программы «Двойной диплом», то есть сможет выдавать своим выпускникам дипломы образца Российской Федерации. Также в рамках программы за каждый вузом Донбасса закрепят российский вуз. Для ДонНТУ партнером стал горный университет Санкт-Петербурга.

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