На состояние туалетов в школе № 35 пожаловались жители Нижнего Тагила

На состояние туалетов в школе № 35, расположенной на улице Патона, 7, пожаловались тагильчане. По их словам, они находятся в плачевном состоянии.

Также очевидцы утверждают, что в таком состоянии находится вся школа. Они просят принять меры, так как в таком туалете дети ощущают себя «унизительно», сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил». Отмечается, что по данному вопросу поступило сразу несколько жалоб от учеников. Фото: "Инцидент Нижний Тагил" Директор школы Константин Костенко не опроверг информацию о состоянии туалетов. Однако, по его словам, туалет для мальчиков уже подготавливается к ремонту и начался демонтаж плиток-перегородок. Туалет мальчиков готовим к ремонту, начали демонтировать плитки-перегородки. Планируем установить новые кабинки, приемка школы 23 июня, выложу фото ближе к 20 июня, заявил Костенко в ответ на возмущения тагильчан. Фото: Константин Костенко Он отметил, что школа оснащена новой мебелью во всех кабинетах, столешницы имеют возможность регулирования по высоте и наклону, установлены более 200 новых компьютеров и ноутбуков. Также в каждом кабинете есть интернет, интерактивные доски, шкафы для одежды, периодически осуществляется обновление учебников. Кроме того, в школе везде стоят пластиковые окна, современные светодиодные светильники. Ремонтные работы проводятся каждый год.

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