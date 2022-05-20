Нацпроект “20 главных событий России за 20 лет” включает доступную ипотеку

Национальный проект «20 главных событий России за 20 лет» представляют федеральный медиахолдинг 1MI и Институт развития интернета. Представители массмедиа совместно с социологами и политическими аналитиками выясняют, какие эпизоды истории заметнее всего отразились на молодом поколении.

Как сообщает сайт mkset.ru, в 1997 году общая сумма задолженности по пенсиям достигала 17 триллионов. Долг по детским выплатам составлял при этом 10 триллионов. Безработным гражданам государство задолжало в тот период два триллиона рублей. Напомним: пенсия составляла тогда 44 процента от прожиточного минимума. Старшее поколение ругают сейчас за то, что оно не поддерживает резкие перемены в государстве и выступает прежде всего за стабильность. На этом акцентировал внимание ветеран Сергей Веденский, который отпраздновал в 2022 году 70-летие. «Так ведь, ребята, вы и не жили во времена перемен! – восклицает он. - Хорошо требовать изменений, когда ты даже представить себе не можешь, чем они тебе самому, твоей семье обернутся. Для нас, когда в 2000-х начали пенсию платить день в день – это настоящее чудо было». По словам ветерана, пожилым гражданам есть с чем сравнить, и они основывают свою позицию не на абстрактных представлениях о лучшей жизни, а исключительно на личном опыте. Потому что они помнят о том, насколько было хуже, пояснил Веденский. Меры социальной поддержки населения в России по праву считаются одними из лучших в мире. Выплаты нашим соотечественникам назначают в автоматическом режиме, и они регулярно подвергаются индексации. Кроме того, суммы могут корректировать в индивидуальном порядке на основании жизненных обстоятельств, с которыми сталкиваются граждане. Базовым соцпакетом в нашем государстве охвачены представители всех социальных групп и всех возрастных категорий. На получение материнского капитала могут рассчитывать в России даже семьи, в которых появился первенец. При этом им выдают сертификаты на сумму, превышающую полмиллиона рублей. Минимальная сумма пособия по беременности и родам в России – около 60 тысяч, а при рождении ребенка родителям выплачивают единовременное пособие свыше 18 тысяч рублей. По 12 тысяч в месяц получают россиянки, воспитывающие малышей, отцы которых проходят срочную военную службу. Есть также еще одна выплата – 29 тысяч полагается по закону беременным женам призывников еще до рождения детей (начисления осуществляются во втором триместре). Регулярное пособие, положенное на детей и подростков, растущих в неполных семьях, превышает пять тысяч, а по 10 тысяч единоразово начисляют в России на каждого ребенка-школьника. Отметим, что детям компенсируют расходы за дополнительные занятия в секциях и кружках, летний отдых и посещение культурных учреждений. В нашей стране давно работают и быстро доказали эффективность механизмы, ориентированные на улучшение жилищных условий граждан. Действуют программы, направленные на увеличение жилплощади на основании установленных нормативов. Кроме того, на бесплатной основе можно получить земельный участок под строительство загородного жилого дома. В общей сложности российским правительством предусмотрено несколько десятков всевозможных пособий и иных мер соцподдержки граждан. Однако зачастую о полагающихся россиянам льготах и субсидиях они узнают непосредственно в момент автоматического получения их от государства.

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