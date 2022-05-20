ОК запустили алгоритм поддержки новых авторов «Молния»

ОК запустили алгоритм поддержки новых авторов «Молния»

ОК запустили алгоритм поддержки новых авторов «Молния»

Вчера, 11:19
Общество
Фото: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники представила умный алгоритм поддержки авторов «Молния».

Алгоритм отбирает новые группы в ОК, которые регулярно публикуют уникальный интересный контент, и помогает им увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков. Благодаря этому авторы смогут набрать стартовую аудиторию в соцсети.

Алгоритм «Молния» будет регулярно отбирать новых создателей уникального контента и размещать их контент в сервисах соцсети. В частности, отобранные группы показываются всем пользователям в специальных вкладках «Новое» в разделе «Рекомендации» и на витрине групп в ОК. Их публикации на основе построенных нейросетями пользовательских предпочтений продвигаются в ленте рекомендаций социальной сети.

На первом этапе алгоритм будет работать с новыми группами на платформе, которые еще не набрали более 300 подписчиков, и будет поддерживать их дополнительным охватом до тех пор, пока они не начнут расти органически. Так новые авторы смогут получить первую лояльную базу подписчиков и с большей вероятностью попадать в выдачу ленты новостей и рекомендаций соцсети. В дальнейшем ОК планирует расширить действие алгоритма и на текущих авторов.

Для того, чтобы попасть в программу «Молния», новым авторам и группам нужно регулярно публиковать контент в своей группе без использования ссылок на другие сайты и площадки, а также не нарушать правила социальной сети. В систему не попадают группы, которые публикуют контент на тему политики и религии, интернет-магазины и доски объявлений.

По результатам тестового запуска программы, участники получают в среднем от 10 до 40 тысяч охвата уникальной аудитории в зависимости от тематики контента и регулярности публикаций при условии регулярной публикации контента.

После прохождения отбора автору приходит оповещение от социальной сети и службы поддержки ОК со ссылками на полезные материалы и официальную группу ОК для авторов. В группе публикуются советы о том, как новичкам работать с платформой, продвигать свой контент, работать с аудиторией и вовлекать пользователей, конвертируя дополнительный охват в новых лояльных подписчиков.

Одноклассники продолжают активно развивать инструменты для авторов и их контента. Ранее соцсеть представила единую платформу для монетизации авторов в соцсети с помощью подписчиков. Сервис дополнил уже работающие в соцсети возможности по сбору донатов в группе и трансляциях, а также созданию закрытой группы с платным доступом.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы