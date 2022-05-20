ОК запустили алгоритм поддержки новых авторов «Молния»

На первом этапе алгоритм будет работать с новыми группами на платформе, которые еще не набрали более 300 подписчиков, и будет поддерживать их дополнительным охватом до тех пор, пока они не начнут расти органически. Так новые авторы смогут получить первую лояльную базу подписчиков и с большей вероятностью попадать в выдачу ленты новостей и рекомендаций соцсети. В дальнейшем ОК планирует расширить действие алгоритма и на текущих авторов.