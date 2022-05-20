Прокурор из Карпинска стал самым богатым в Свердловской области

Прокурор из Карпинска стал самым богатым в Свердловской области
Прокурор из Карпинска стал самым богатым в Свердловской области
Сегодня, 11:17ОбществоФото: 1MI
Первое место по благосостоянию за 2021 год занял прокурор Карпинска, второе — советник юстиции Камышлова. Главы высших надзорных ведомств Екатеринбурга и Свердловской области оказались лишь на третьей и четвертой строке рейтинга.

Самый большой доход среди глав прокуратур задекларировал прокурор Карпинска Андрей Аржаховский. Согласно документу, в прошлом году он получил около 11,5 млн рублей. В распоряжении советника квартира площадью чуть больше 60 кв. м, гаражный бокс, гараж и автомобиль CHERY TIGGO 4.

На втором месте по доходам оказался Камышловский межрайонный прокурор Денис Боровков, отчитавшийся о 8,7 млн рублей, но с пометкой: в прошлом году он купил квартиру, продав недвижимость и взяв кредитные средства. Теперь в собственности у Боровкова две квартиры площадью 98,4 кв. м и 64,7 кв. м (совместно с супругой). А вот личного автомобиля у старшего советника юстиции нет — Nissan X-Trail принадлежит его жене.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова по доходам за прошлый год оказалась на третьей строке рейтинга, задекларировав около 6 млн рублей и квартире площадью 75 кв. м.

Два последних места пятерки самых богатых представителей высших надзорных ведомств заняли прокурор Свердловской области Борис Крылов, чей доход составил 4,5 млн рублей, и Ивдельский прокурор по надзору за соблюдением законов в колониях Роман Глухов с доходом в 4,4 млн рублей. Крылов отчитался о квартире площадью 75,8 кв. м, трех земельных участках и садовом доме. Во владении Глухова два земельных участка, дом, две квартиры и нежилое помещение.

Напомним, среди тагильских прокуроров самым богатым оказался глава надзорного ведомства Тагилстроевского района Андрей Чанышев с годовым доходом в 3,2 млн рублей.

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