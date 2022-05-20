Родителям тагильских подростков грозит штраф за хулиганство детей в подъезде дома

Родителям тагильских подростков грозит штраф за хулиганство детей в подъезде дома
Родителям тагильских подростков грозит штраф за хулиганство детей в подъезде дома
Сегодня, 15:58ОбществоФото: 1MI
На родителей подростков, которые обосновались в подъезде дома на Ленинградском проспекте, 9 в Нижнем Тагиле, составлены административные протоколы. Ранее жители дома пожаловались, что несовершеннолетние принимают запрещенные вещества и справляют нужду в подъезде.

Личности несовершеннолетних установлены, на родителей составили административные протоколы по статье 20.22 КоАП РФ (нахождение несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения — прим. ред.),рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

За нахождение несовершеннолетних до 16 лет в состоянии алкогольного опьянения или потребление ими наркотических, психотропных, одурманивающих веществ родителям грозит штраф до двух тысяч рублей.

Напомним, жители дома на Вагонке в Нижнем Тагиле написали заявление в полицию, так как подростки выломали входную дверь в третьем подъезду, мусорили и справляли нужду на этажах. По их словам, дети были под действием алкоголя или наркотических веществ.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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