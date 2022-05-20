Родителям тагильских подростков грозит штраф за хулиганство детей в подъезде дома

Личности несовершеннолетних установлены, на родителей составили административные протоколы по статье 20.22 КоАП РФ (нахождение несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения — прим. ред.),рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
За нахождение несовершеннолетних до 16 лет в состоянии алкогольного опьянения или потребление ими наркотических, психотропных, одурманивающих веществ родителям грозит штраф до двух тысяч рублей.
Напомним, жители дома на Вагонке в Нижнем Тагиле написали заявление в полицию, так как подростки выломали входную дверь в третьем подъезду, мусорили и справляли нужду на этажах. По их словам, дети были под действием алкоголя или наркотических веществ.