Родителям тагильских подростков грозит штраф за хулиганство детей в подъезде дома

На родителей подростков, которые обосновались в подъезде дома на Ленинградском проспекте, 9 в Нижнем Тагиле, составлены административные протоколы. Ранее жители дома пожаловались, что несовершеннолетние принимают запрещенные вещества и справляют нужду в подъезде.

Личности несовершеннолетних установлены, на родителей составили административные протоколы по статье 20.22 КоАП РФ (нахождение несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения — прим. ред.),рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». За нахождение несовершеннолетних до 16 лет в состоянии алкогольного опьянения или потребление ими наркотических, психотропных, одурманивающих веществ родителям грозит штраф до двух тысяч рублей. Напомним, жители дома на Вагонке в Нижнем Тагиле написали заявление в полицию, так как подростки выломали входную дверь в третьем подъезду, мусорили и справляли нужду на этажах. По их словам, дети были под действием алкоголя или наркотических веществ. В Нижнем Тагиле подростки держат в страхе подъезд жилого дома

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