Тренер из Калининграда будет дисквалифицирован за оскорбление темнокожей спортсменки

Ноту протеста руководство направило в «Локомотив», однако ожидаемой реакции не последовало. Между тем, инцидентом заинтересовалась дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола. Сама Аилама об оскорблении узнала от партнёров по команде, но заявила, что слова Воронкова её нисколько не задевают. Своим цветом кожи она гордится, а неэтичные высказывания тренера в свой адрес считает «результатом ненасытного эго человека, который для достижения цели должен оскорбить соперника».