Тренер из Калининграда будет дисквалифицирован за оскорбление темнокожей спортсменки

Аиламу Монталво тренер назвал «обезьяной». Скандальное высказывание от Воронкова прозвучало в тайм-ауте решающего матча финала чемпионата страны, пишет «КП-Екатеринбург».
Позже запись трансляции разошлась по соцсетям и вызвала шквал негодования болельщиков. В своих комментариях они потребовали от Воронкова извинений. Вслед за ними извинений, но уже публичных, потребовала и женская волейбольная команда «Уралочка-НТМК».
Ноту протеста руководство направило в «Локомотив», однако ожидаемой реакции не последовало. Между тем, инцидентом заинтересовалась дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола. Сама Аилама об оскорблении узнала от партнёров по команде, но заявила, что слова Воронкова её нисколько не задевают. Своим цветом кожи она гордится, а неэтичные высказывания тренера в свой адрес считает «результатом ненасытного эго человека, который для достижения цели должен оскорбить соперника».
После скандального происшествия Аилама вернулась на Родину. Но это никак не связано с расизмом, заявила гендиректор «Уралочки» Валентина Огиенко. Просто у кубинской нападающей закончился контракт с командой. Точный срок дисквалификации Воронкова определится в ближайшее время на заседании исполкома Всероссийской федерации волейбола.