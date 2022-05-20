В Москве состоялась церемония закрытия просветительского марафона «Новые горизонты»

19 мая в Москве, на ВДНХ, прошло торжественное закрытие федерального просветительского марафона «Новые горизонты». В ходе церемонии были награждены десять команд, признанных победителями финального этапа первых Всероссийских просветительских игр для старшеклассников.

Как сообщает tass.ru, игры проводились при участии Российского общества «Знание» и Министерства просвещения РФ. Первое место в финале заняла команда из Архангельской области, на втором месте расположились участники из Воронежской области, а замыкала тройку призеров Амурская область. Также в топ-10 попали команды из Оренбургской, Мурманской, Челябинской, Астраханской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя. В Москву для выступления в финале прибыли 528 самых сильных участников, объединенных в 88 команд. Команды представляли все субъекты РФ, также были созданы команды участников от Российского движения школьников, движения «Юнармия» и сообщества «Большая перемена». Заключительный этап проходил в Москве с 17 по 19 мая. Все конкурсы были организованы на ВДНХ в павильоне № 57, который выступает площадкой марафона «Новые горизонты». Призы победителям вручал первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко. Многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам в этом году проходило крайне активно и захватывающе. 17 мая конкурсанты выступали на интеллектуальной викторине, отвечая на вопросы из различных отраслей знаний. 18 мая вышедшие в финал старшеклассники должны были собрать на скорость большие магнитные карты РФ, предоставленные федеральной программой «Знаю Россию», после чего каждая группа участников демонстрировала разработанный ею объект. 19 мая для молодежи были организованы спортивные состязания. По два участника от каждой команды сражались за лидерство по киберспорту, а остальная часть финалистов должна была пройти полосу препятствий протяженностью 150 метров за определенное время. Помимо этого, каждый день между участниками распределялись дополнительные бонусные баллы, также они могли выиграть небольшие призы. В павильоне ВДНХ молодые люди могли пообщаться с известными экспертами, выступающими в рамках трека «Роль России в мире». В финальный день состязаний 15 старшеклассников провели и сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным, при этом две шахматистки сыграли свои партии вничью. Информационным партнером марафона выступает федеральный холдинг 1MI.

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