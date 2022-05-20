В проекте «20 главных событий России за 20 лет» упомянули рост экономики РФ

Холдинг 1MI и автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» представляют новый нацпроект «20 главных событий России за 20 лет», в рамках которого социологи, журналисты, политические аналитики выяснили, какие эпизоды современной истории оказали влияние на жизнь молодежи.

Ключевые вопросы исследования задают участникам фокус-групп по всей стране. Респонденты — граждане в возрасте 18–35 лет, пишет mkset.ru. Начиная с конца 90-х годов прошлого века в России стали происходить заметные изменения политического и экономического курса. Благодаря этому в стране начался существенный рост ВВП. Таким образом, уже в 2000 году он вышел на уровень почти 10%, а позже колебался от 5% до 8% в год. Одновременно отмечен рост производства в сферах тяжелой и легкой промышленности, в пищевой отрасли, строительстве. Например, рост производства в обрабатывающей промышленности к 2007 году составил 77%. В сфере производства машин и оборудования зафиксировали индекс роста в 91%. Такой рост экономики привел к росту реальных доходов населения и снижению уровня бедности. Число тех, кто жил за чертой бедности, снизилось с 29% (2000 год) до 13% (2007 год). Оздоровление экономики оказалось возможным в том числе благодаря реформе налогообложения. Общее число налогов на предприятия сократилось. Нагрузка на участников рынка к 2006 году уменьшилась с 35% до 27,5%. Это привело, в частности, к «обелению» экономики — предприятия перестали утаивать доходы, и это, в свою очередь, вызвало рост объемов налогов, собранных по стране. К тому же основное налоговое бремя легло на тех, чьи прибыли были максимальными, — на сектор добычи и переработки нефти. Удачная конъюнктура, с учетом высоких мировых цен на углеводородное топливо, позволила уравновесить интересы всех участников процесса. Хотя в последнем квартале 2014 года из-за падения курса рубля в РФ начался валютный и социально-экономический кризис, усиленный резким падением цен на нефть, уже в 2017 году благодаря мерам государственного регулирования рост ВВП ускорился, а темпы инфляции стали снижаться. При этом положение на рынке труда значительно улучшилось, зарплаты увеличились. Тенденция к динамичному развитию и способность к быстрому восстановлению сделали экономику РФ гибкой и готовой к любым внешним вызовам. Если помножить эти качества на надежность фундамента, социальную ответственность государства, то можно считать, что перед нами готовая формула российской экономической стабильности.

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