В садах Нижнего Тагила заработали летние водоводы

С конца апреля тагильские дачники начали получать воду по летним водоводам. Такую воду садоводы активно используют для полива посадок и на время проведения строительных работ. Однако вода есть не во всех садах, почему так происходит — разбиралась редакция TagilCity.ru.

С 1 мая в водопроводах, действующих в летний период в садовых товариществах и частном секторе Нижнего Тагила началась подача холодного водоснабжения. В некоторых коллективных садах воды до сих пор нет, рассказали редакции тагильчане. Так, дачники с садов на Капасихе пока воду не получают, поскольку в этом коллективном саду есть порывы на сети. В большинстве случаев трубы проходят наземно, но часть коммуникаций в таких СНТ располагается под землей, что также может увеличить срок устранения аварии. Председатель рассказал, что вода в саду есть, но пока периодически где-то течет, поэтому чинят — и потом запустят. Чаще всего летний водовод пустует, поскольку коммуникациям требуются восстановительные работы: при подаче воды трубы (а многие из них не менялись с самого основания садов) просто не выдерживают напора. При выявлении повреждений на летних водоводах ремонт поврежденного участка должен проводится собственниками — зачастую это сами садовые товарищества, а не снабжающая организация. Специалисты ООО «Водоканал-НТ» при аварии закрывают летний водопровод до устранения повреждения жителями, поскольку не имеют права на обслуживание этих коммуникаций, пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе компании. Часть тагильских садов начали получать воду по летнему водоводу еще с конца апреля. При отсутствии воды по летнему водоводу в снабжающей компании рекомендуют обращаться к председателю садового товарищества, управляющей компании или в оперативно-диспетчерскую службу «Водоканала» по телефону +7 (3435) 23-07-00 (круглосуточно).

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