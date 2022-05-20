ВКонтакте пройдёт самая масштабная Ночь музеев

«Сотрудничество с музеями и другими культурными учреждениями — важное направление развития ВКонтакте. Уже больше пяти лет мы поддерживаем подобные инициативы и рассказываем о разных площадках, в том числе малоизвестных, но заслуживающих внимания зрителей. Один из наиболее заметных проектов — гранты от ВКонтакте с общим бюджетом 14 миллионов рублей: за три сезона программы гранты получили 44 организации. Синергия искусства и технологий даёт преимущество всем сторонам взаимодействия. Искусство становится более доступным и популярным, а для нас это ещё одна возможность поговорить на одном языке с аудиторией».