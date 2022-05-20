ВКонтакте пройдёт самая масштабная Ночь музеев

На платформах VK Видео и VK Клипы появятся специальные разделы, которые соберут эксклюзивные лекции, экскурсии и интерактивные мастер-классы — все они будут доступны в сообществе «Культура ВКонтакте». В акции примут участие больше 100 ведущих площадок по всей стране — это рекордная цифра для Ночи музеев ВКонтакте: петербургский Эрмитаж, московские Мультимедиа Арт Музей, Музей русского импрессионизма и Государственный исторический музей, тульский творческий кластер «Октава», Музей истории и археологии в Надыме и многие другие.
Ночь музеев ВКонтакте охватывает площадки со всей страны, включая столицу. Государственный исторический музей покажет виртуальную экскурсию по выставкам «Россия. Дорогами цивилизаций» и «Выбор времени. Новые поступления». Зрители отправятся в иммерсивное путешествие по античной цивилизации и познакомятся с памятниками разных эпох. Мультимедиа Арт Музей предложит задуматься, как технологии меняют общество: искусствовед Ольга Свиблова проведёт эксклюзивную экскурсию по биеннале «Искусство будущего». Особая программа ждёт поклонников космоса: в Музее космонавтики актёры прочтут трогательные письма конструктора Сергея Королёва и его жены.
Также пользователи ВКонтакте смогут отправиться в онлайн-путешествие по Санкт-Петербургу и музеям культурной столицы. Эрмитаж подготовил лекции, экскурсии, детские игры и мастер-классы к юбилею Петра I. Мероприятия пройдут сразу на четырёх площадках музея, в том числе в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Сюрпризы для зрителей также приготовили Музей Фаберже, Эрарта и Российский этнографический музей.
География Ночи музеев ВКонтакте не ограничится Москвой и Петербургом: пользователей соцсети ждёт уникальная программа от музеев Поволжья, Сибири, Урала и других регионов. Так, Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского в формате клипов расскажет о традициях чаепития. Творческий кластер «Октава» из Тулы проведёт воркшоп по работе с папье-маше и покажет джазовую импровизацию. А нижегородский Арсенал проведёт видеоэкскурсию по выставке «Биография в объёме. Скульптурный портрет»: это возможность начать разбираться в скульптуре, в том числе авторства современных художников.
Марина Краснова, СЕО ВКонтакте и VK Видео:
«Сотрудничество с музеями и другими культурными учреждениями — важное направление развития ВКонтакте. Уже больше пяти лет мы поддерживаем подобные инициативы и рассказываем о разных площадках, в том числе малоизвестных, но заслуживающих внимания зрителей. Один из наиболее заметных проектов — гранты от ВКонтакте с общим бюджетом 14 миллионов рублей: за три сезона программы гранты получили 44 организации. Синергия искусства и технологий даёт преимущество всем сторонам взаимодействия. Искусство становится более доступным и популярным, а для нас это ещё одна возможность поговорить на одном языке с аудиторией».
Ранее ВКонтакте провела масштабный проект ко Дню театра. VK Видео показала трансляции спектаклей, а «Клипы» — репетиции, мастер-классы и другие моменты из закулисной жизни площадок, знаменитых на весь мир. Партнёрами проекта стали больше 30 театров, в том числе Мариинский, Александринский, театр на Малой Бронной и другие.