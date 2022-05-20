Жены в миллионах: топ богатых супруг свердловских прокуроров

На втором месте по благосостоянию находится супруга Белоярского межрайонного прокурора Генриха Гулиева. За год она получила 6,5 млн рублей, тогда как ее муж в прошлом году получил на 4,5 млн меньше (2 млн). В собственности женщины автомобиль ВMW X1 и квартира площадью 81,2 кв. м.