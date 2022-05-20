Жены в миллионах: топ богатых супруг свердловских прокуроров

Жены в миллионах: топ богатых супруг свердловских прокуроров
Жены в миллионах: топ богатых супруг свердловских прокуроров
Сегодня, 15:08ОбществоФото: 1MI

У свердловского зампрокурора самая богатая жена-миллионер

Среди членов семей прокуроров самой богатой стала жена заместителя главного судебного представителя Свердловской области Александра Юровских.

Жена зампрокурора Свердловской области Александра Юровских задекларировала за 2021 год доход в 8,3 млн рублей. Совместно с мужем она владеет квартирой площадью 91.6 кв. м, а также гаражным боксом. При этом личных автомобилей у семейной пары нет. Годовой достаток самого Юровских, согласно отчету, составил 3,4 млн рублей.

На втором месте по благосостоянию находится супруга Белоярского межрайонного прокурора Генриха Гулиева. За год она получила 6,5 млн рублей, тогда как ее муж в прошлом году получил на 4,5 млн меньше (2 млн). В собственности женщины автомобиль ВMW X1 и квартира площадью 81,2 кв. м.

Жена главного судебного представителя Первоуральска отчиталась о доходе в 5,4 млн рублей, сам Владимир Курочкин задекларировал 2,5 млн рублей. Женщина владеет автомобилем КИА Quoris и квартирой площадью 112 кв. м.

Напомним, самый богатый прокурор Свердловской области — Андрей Аржаховский из Карпинска. За год он получил доход в 11,5 млн рублей.

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