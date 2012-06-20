Фрезы работают сейчас на двух улицах Нижнего Тагила (ФОТО)

На Черноисточинском шоссе срезан довольно толстый слой старого асфальта. Именно этот слой в будущем строители заменят на черновой выравнивающий. А поверх него будет залит асфальт толщиной в 2 сантиметра.

Еще больший срез, уже около 10 сантиметров, проводится на улице Ильича. Очевидцы отмечают, что работы там ведутся очень основательно. Активисты общественного движения «Тагил без ям» сделали кадры участка дороги, на котором прошла фреза.

Напомним, подрядчиком муниципалитета по первому объекту являетсяорганизация ООО «УралТрансПетролиум», а по второму - ОАО «ТрестУралтрансспецстрой».

Фото активистов ОД «Тагил без ям».