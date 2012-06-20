Из-за жары возросла концентрация загрязняющих веществ в атмосфере

Более того, по области, включая Нижний Тагил, объявленоштормовое предупреждение первой степени опасности. Оно продлится до 22 июня до20:00, и в первую очередь касается предприятий, влияющих выбросами производствана атмосферу.

Если же ни то, ни другое не является возможным, то придется спасаться в домашних условиях. Для этого придется позаботиться об установке кондиционеров, цена которых сегодня вполне доступня рядовому гражданину со средним достатком. Современная система кондиционирования не только охлаждает воздух, но и довольно качественно очищает его от вредных примесей.