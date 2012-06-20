Из-за жары возросла концентрация загрязняющих веществ в атмосфере
20 июня 2012, 13:35Общество
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В ближайшие дни в Нижнем Тагиле будут стоять жаркие дни, осадков будет мало. Все это прямым образом ведет к росту концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Эта информация предоставлена Свердловским Гидрометцентром.
Более того, по области, включая Нижний Тагил, объявленоштормовое предупреждение первой степени опасности. Оно продлится до 22 июня до20:00, и в первую очередь касается предприятий, влияющих выбросами производствана атмосферу.
Жителям города рекомендуется больше времени проводитьвне города на природе, либо располагаться для отдыха в затененных частяхпарковых зон.
Если же ни то, ни другое не является возможным, то придется спасаться в домашних условиях. Для этого придется позаботиться об установке кондиционеров, цена которых сегодня вполне доступня рядовому гражданину со средним достатком. Современная система кондиционирования не только охлаждает воздух, но и довольно качественно очищает его от вредных примесей.
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