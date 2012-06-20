Как выбрать квартиру

Рынок недвижимости любого города предлагает новое или вторичное жилье.В последнее время наибольшая активность замечена на рынке новостроек. Люди, решающие жилищный вопрос, первым делом должны определиться, что лучше приобрести - недвижимость на вторичном рынке или купить квартиру в Подмосковье в новостройке. Отметим, что есть преимущества и недостатки в том и другом случае.

Преимущества вторичного жилья в том, что в нем можно сразу жить, чаще всего предыдущие хозяева делают предпродажный ремонт и квартира находится в нормальном состоянии. В редких случаях новые владельцы делают небольшой ремонт. Необходимость капитального ремонта возникает лишь в случае, когда вы купили квартиру по очень низкой цене, но это ваш выбор и вы знали на что шли.Недостатки жилья вторичного рынка обозначаются следующие: возможен обман со стороны продавца, любая недвижимость вторичного рынка требует проверки на юридическую чистоту и выявление лиц, которые могут претендовать на данную жилплощадь. Другим недостаток покупки вторичного жилья, в том, чтов квартире могут иметься скрытые недостатки, которые дадут о себе знать в ближайшее время. Например, старая сантехника, коммуникации, плохая электрика, рыхлая штукатурка и так далее. К числу недостатков отнесем и неудобную планировку. В старых квартирах тесные комнаты и плохое распределение пространства.

Среди достоинств новостроек выделяют следующее: улучшенная планировка, комфорт и современный дизайн дома, просторные комнаты и высокие потолки, удобные лифты и оснащение комнат.Например, новые квартиры в Красногорске «под ключ» предполагают, что хозяева могут сразу въехать и беззаботно жить в них. В настоящее время строительство домов ведется в престижных районах с развитой инфраструктурой,с использованием новейших технологий и материалов. Все дома, сданные в эксплуатацию, имеют высокие показатели тепло и звукоизоляции.