Не перевелись медалисты в Тагиле – сегодня пройдет чествование «золотых» школьников
Сегодня будут чествовать выпускников Свердловской области, закончивших обучение в 2011-2012 году на «отлично». Торжественное мероприятие проходит сейчас в Екатеринбурге во Дворце молодежи, при этом «золотых» медалистов из Нижнего Тагила там почти 30 человек.
Важноотметить, что для выпускников этого года существенно изменились требования кполучению серебряной медали. Отныне в последнем учебном году в первом полугодииможно получить не более двух «четверок», тогда как раньше их количество дляэтого периода не ограничивалось. Тем не менее, совокупный процент медалистов отчисла всех выпустившихся учащихся Свердловской области составил 7,69, другимисловами это 1752 ученика.
Как сообщаетпресс-служба Администрации города, 29 тагильских выпускников школ получат вэтом году золотые медали. В лидерах среди образовательных учреждений - лицей №39, который выпустит сразу 5 золотых медалистов. Серебряных медалей тагильские «умники»и «умницы» заработали тоже немало. Этой медалью будут награждены 46выпускников.
Свои награды ученики получат уже в понедельник 25июня в ГДДЮТ. Вручать медали будет мэр города Валентина Исаева.
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