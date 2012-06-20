Не перевелись медалисты в Тагиле – сегодня пройдет чествование «золотых» школьников

Важноотметить, что для выпускников этого года существенно изменились требования кполучению серебряной медали. Отныне в последнем учебном году в первом полугодииможно получить не более двух «четверок», тогда как раньше их количество дляэтого периода не ограничивалось. Тем не менее, совокупный процент медалистов отчисла всех выпустившихся учащихся Свердловской области составил 7,69, другимисловами это 1752 ученика.