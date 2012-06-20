Норвежские журналисты побывали нижнетагильской ИК-13 для создания эксклюзивного репортажа

Журналист Ханс-ВилхелмСтейнфелд сам раньше служил в органах МВД, поэтому как никто способенпредложить объективный и компетентный репортаж. Для сюжета он пообщался, кстати,Ханс-Вилхелм прекрасно владеет русским языком, с руководством и сотрудникамиИК-13, а также с одним из осужденных.

Какрассказывает пресс-служба ГУФСИН, для съемочной группы провели экскурсию поколонии. Показали производственную зону, столовую, психологическую лабораторию,зимнюю оранжерею, православный храм для осужденных и жилое помещение отряда №1.

В интервьюс работниками ГУФСИНа журналиста интересовало буквально все: история ИК-13,какие люди здесь работают, как содержатся заключенные, замотивированы ли они наусловно-досрочное освобождение и чем занимаются после того, как выходят из стенколонии. В итоге норвежцы собрали предостаточно информации и видеоматериалов дляновости, которая будет показана на первом канале государственного телевиденияНорвегии.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН

Встреча получилась интересной и прошла на высоком уровне. Представителимосковского бюро норвежской телерадиокомпании предложили сотрудничать и в дальнейшем.