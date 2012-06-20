Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Норвежские журналисты побывали нижнетагильской ИК-13 для создания эксклюзивного репортажа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Норвежские журналисты побывали нижнетагильской ИК-13 для создания эксклюзивного репортажа

20 июня 2012, 11:41Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?