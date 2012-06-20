Предприимчивая молодежь города творит рэкет на дорогах: 10 рублей и путь свободен!

Однако тагильчанам, а точнее некоторым предприимчивымвыходцам, захотелось побывать в роли бизнесменов. Как рассказал нампредставитель ОД «Тагил без ям», недолго думая, одним теплым вечером группамолодых людей устроила настоящий рэкет. Они встали около емкостей,загораживающих путь, и ждали, когда подъедет машина, желающая проехать напрямуюпо Садоводов. Как только такая появлялась, водителю предлагалось заплатить около 10рублей (а что, не такой уж грабеж), затем перед ним убирались ограждения, имашина могла беспрепятственно продолжать путь. При этом, как вы понимаете,ехала она по новенькому асфальту.

Мероприятие оказалось успешным. Водителям не составлялобольшого труда уплатить «мзду», зато понять, что уже завтра, когда они поедутпо открывшейся дороге, вместо гладкого полотна их будут ждать выбоины и колеи,они не пожелали.

Почему у тагильчан такое отношение к родному городу,остается загадкой. Однако TagilCity.ru спешит рассказать об еще одной «забаве»,связанной с дорогами и их ремонтом.

Сегодня утром начался ремонт улицы Ленина от перекрестка с проспектомМира в сторону Горсовета. По одной из полос ехала фреза, срезающая старыйасфальт. Следом за ней бегали двое рабочих, перетаскивая знак, запрещающийпроезд. Возможно, в начале ремонтного участка они его не оставили, потому чтознак могли успеть украсть (а в Тагиле это, к сожалению, не редкость), но усталиони быстро. В итоге рабочие просто сели на конструкцию, закрепляющую знаки, расслабленно перекинув ногу наногу.

Фото предоставлено ОД «Тагил без ям»