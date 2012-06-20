Преемник легендарного BMW M1 может появиться в 2016 году

Издание Automobilwoche добавляет, что раздобыло и некоторую техническую информацию о будущем спортивном флагмане BMW. По сведениям издания, суперкар получит современный карбоновый кузов с силовой структурой на базе алюминия, титана и магния. Это позволит удержать вес новинки в пределах 1250 кг. В качестве силового агрегата баварцы намереваются использовать восьмицилиндровый турбомотор, который может развивать от 600 до 650 лошадиных сил и позволит преемнику М1 ускоряться до 330 км/ч. Несмотря на впечатляющие результаты, мотор будет довольно экономичным за счет системы рекуперации энергии торможения и функции старт-стоп. Не уточняется, получит ли будущий спорткар среднемоторную компоновку. Также неизвестно, будут ли использоваться при создании М1 наработки, сделанные в ходе строительства концепта М1 Hommage 2008 года. Однако портал Auto Bild сообщает, что концерн может вывести новинку на рынок к 2016 году по цене около 250 000 евро.