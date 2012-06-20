Сегодня утром очевидцы были обеспокоены ситуацией на Садоводов: «По свежему асфальту едут машины!»

Волнение тагильчан можно понять, в мире еще не существует технологии,используя которую после укладки асфальта можно было бы сразу пускать транспорт.Спрашивается, в чем смысл проведенных работ, затраченного времени на укладку ивыделенных средств на ремонт, если через полчаса в Тагиле станет очередной дорогой,полной колдобин, больше.

TagilCity.ru позвонил в службуДорнадзор, чтобы разобраться в ситуации.

На Садоводов ремонтные работы еще не завершены, там положентолько выравнивающий слой. Укладка асфальта впереди, естественно необходимыеограждения будут представитель Дорнадзора.

Сегодня состоится рабочее совещание у Главы города,где активисты ОД «Тагил без ям» уточнят вопрос с работами на Садоводов пособлюдению всех необходимых технических требований.Тем не менее, Никита Чапурин обращается к водителям с просьбой пользоваться объездными путями, поскольку из-за жары действительно может быть нанесен вред полотну.