Сегодня утром очевидцы были обеспокоены ситуацией на Садоводов: «По свежему асфальту едут машины!»
Сегодня утром, добираясь на работу, жители Нижнего Тагила заметили, что по свежеположенному асфальту на Садоводов пущен транспорт. Нет специальных ограждений, однако висит знак, запрещающий проезд и схема объезда. Водители на них внимания не обращают и продолжают движение.
Волнение тагильчан можно понять, в мире еще не существует технологии,используя которую после укладки асфальта можно было бы сразу пускать транспорт.Спрашивается, в чем смысл проведенных работ, затраченного времени на укладку ивыделенных средств на ремонт, если через полчаса в Тагиле станет очередной дорогой,полной колдобин, больше.
TagilCity.ru позвонил в службуДорнадзор, чтобы разобраться в ситуации.
На Садоводов ремонтные работы еще не завершены, там положентолько выравнивающий слой. Укладка асфальта впереди, естественно необходимыеограждения будут представитель Дорнадзора.
Сегодня состоится рабочее совещание у Главы города,где активисты ОД «Тагил без ям» уточнят вопрос с работами на Садоводов пособлюдению всех необходимых технических требований.Тем не менее, Никита Чапурин обращается к водителям с просьбой пользоваться объездными путями, поскольку из-за жары действительно может быть нанесен вред полотну.
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