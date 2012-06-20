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Сегодня утром очевидцы были обеспокоены ситуацией на Садоводов: «По свежему асфальту едут машины!»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодня утром очевидцы были обеспокоены ситуацией на Садоводов: «По свежему асфальту едут машины!»

20 июня 2012, 09:30Общество
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