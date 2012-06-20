В ближайшие дни жара в регионе усилится – днем будет до +33

Как сообщили в свердловском Гидрометцентре, до пятницы жара на территорииСвердловской области будет только нарастать. Температура днем составит28-33 градуса, ночью 15-20 градусов выше нуля. Местами пройдуткратковременные дожди с грозами, но сильных осадков ожидать не стоит.