В ближайшие дни жара в регионе усилится – днем будет до +33
20 июня 2012, 09:45ОбществоЕвгения
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В ближайшие дни в Свердловской области столбики термометров поднимутся выше 30 градусов, ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Как сообщили в свердловском Гидрометцентре, до пятницы жара на территорииСвердловской области будет только нарастать. Температура днем составит28-33 градуса, ночью 15-20 градусов выше нуля. Местами пройдуткратковременные дожди с грозами, но сильных осадков ожидать не стоит.
В выходные область попадет под влияние холодного фронта, поэтомутемпература несколько понизится, дождей будет больше. Но будет все равнотепло: днем воздух прогреется до 20-25 градусов отметили вГидрометцентре.
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