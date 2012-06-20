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В ближайшие дни жара в регионе усилится – днем будет до +33
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ближайшие дни жара в регионе усилится – днем будет до +33

20 июня 2012, 09:45ОбществоЕвгения
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