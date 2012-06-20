В Дзержинском районе состояние дворов удовлетворило Валентину Исаеву далеко не везде
На днях Глава Нижнего Тагила вместе с руководителями органов администрации, а также с представителями администрации Дзержинского района совершила объезд дворов на Вагонке. Под пристальные взгляды попали территории, за которые ответственны три управляющие компании района.
Как сообщаетпресс-служба администрации, участники объезда осмотрели дворы по адресам: ул.Коминтерна, 34; пр. Вагоностроителей, 16б; ул. Орджоникидзе, 37; ул.Энтузиастов, 1; пр. Дзержинского, 42; ул. Энтузиастов, 24; ул. Окунева, 22; ул.Юности, 37; ул. Салдинская, 6; ул. Тимирязева, 11; ул. Максарева, 13; ул. Зари,2а; ул. Патона, 3; ул. Холкина, 8.
В результатемэр города состоянием дворов осталась, скорее, недовольна:
Пока впечатление не очень хорошее. Дворы взапустении, трава по пояс, растут и крапива, и репей, везде лужи, грязь,детское оборудование на площадках не приведено в порядок.Есть же и ухоженные дворы, например, по ул. Калинина, ул. Сибирская. Молодцыколлективы цехов Уралвагонзавода, которые взяли шефство над территорией площадиТанкостроителей и парка возле ДК им. Окунева. Всем миром надо наводитьпорядок.
В некоторыхдворах находились свалки твердых бытовых отходов, что возмутило Главу города. Послеобъезда Валентина Исаева потребовала от административной комиссии Дзержинскогорайона активизировать работу по наказанию виновных в плохом состоянии дворовыхтерриторий.
На будущей неделе Валентина Исаева планируетпобывать с подобным объездом в Ленинском районе.
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