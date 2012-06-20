В Дзержинском районе состояние дворов удовлетворило Валентину Исаеву далеко не везде

Пока впечатление не очень хорошее. Дворы взапустении, трава по пояс, растут и крапива, и репей, везде лужи, грязь,детское оборудование на площадках не приведено в порядок.Есть же и ухоженные дворы, например, по ул. Калинина, ул. Сибирская. Молодцыколлективы цехов Уралвагонзавода, которые взяли шефство над территорией площадиТанкостроителей и парка возле ДК им. Окунева. Всем миром надо наводитьпорядок.