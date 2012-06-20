В Нижнем Тагиле пройдет семинар для бухгалтеров по смене отчетности на предприятиях, находящихся на упрощенной системе налогообложения

Стоимость участия в семинаре - 2400 руб. Занятие будет проводиться с 10 до 14 часов по адресу пр. Мира, 31. Организаторы уточняют, что предварительная регистрация на семинар обязательна. Задать вопросы и оставить заявки можно по телефонам: город Екатеринбург (343) 260-40-10, 260-40-20, город Нижний Тагил (3435) 43-60-49. E -mail: gtd@potencial-group.ru, Сайт: www.potencial-group.ru.