Валентина Исаева отдала распоряжение сотрудникам администрации сделать все возможное, чтобы связаться с руководителями ЖБИ 1
Представители администрации Нижнего Тагила устали стучаться в закрытые двери: руководство предприятия ЖБИ №1 уходит от ответа по поводу ранней договоренности.
Дело в том, что раньше служба заказчика муниципалитета не раз получала от представителей предприятия заверения в том, что они будут сотрудничать с подрядчиками по поставкам железо-бетонных изделий. Теперь организация уходит от ответа, игнорируя представителей администрации. Они не могут связаться и поговорить с руководством ни по телефону, ни при личной встрече. Секретарь руководителя не переводит звонки на руководителя ЖБИ№1 и сообщает, что его все время нет на месте.
На рабочем совещании по вопросам ремонта дорог Валентина Исаева заметила, что ее подчиненные должны пойти на решительные меры. «Езжайте к ним, если надо – домой, если будет необходимость, берите с собой участковых уполномоченных», - сказала своим заместителям мэр.
Из-за нехватки плит, необходимых для укладки между рельсами, простаивают некоторые участки ремонтов. На проспекте Ленина также нужны такие плиты. На совещании было принято решение, что ремонты путей будут проводиться частями по мере поставки плит. Навстречу администрации идет компания «СК Строитель», которая готова поставлять данные изделия. Правда, объемы поставок одного предприятия вряд ли удовлетворит нужды всех подрядчиков.
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