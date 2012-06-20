Валентина Исаева отдала распоряжение сотрудникам администрации сделать все возможное, чтобы связаться с руководителями ЖБИ 1

Дело в том, что раньше служба заказчика муниципалитета не раз получала от представителей предприятия заверения в том, что они будут сотрудничать с подрядчиками по поставкам железо-бетонных изделий. Теперь организация уходит от ответа, игнорируя представителей администрации. Они не могут связаться и поговорить с руководством ни по телефону, ни при личной встрече. Секретарь руководителя не переводит звонки на руководителя ЖБИ№1 и сообщает, что его все время нет на месте.