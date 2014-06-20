«Да, да, тот самый, вы меня знаете». Тагильчанке позвонил сам Сергей Мавроди

«Здравствуйте, я Сергей Мавроди. Да-да, тот самый, МММ, миллионы участников, знаете, наверное…», - донеслось от московского абонента.

Предлагал зайти на сайт, указать счет и получить 20 баксов. Я ответила, что не надо, но он не услышал и продолжил говорить свою «шарманку», я поняла, что это просто запись рассказывает Ирина.

Кстати, подобные звонки раздавались в телефонах многих россиян. Скорее всего, это связано с началом лета, когда все люди от радости теряют голову. Звонил Мавроди также и в пик зимних праздников. Помониторив интернет, можно наткнуться на сотни подобных рассказов о звонке «механического Мавроди».

В пресс-службе МВД Нижнего Тагила сообщили TagilCity.ru, что о таких фактах можно сообщать в полицию. «Чем больше мы знаем, тем лучше». Будут проведены проверки по телефонным номерам, с которых поступают звонки. А вообще тагильчанам советуют игнорировать подобные разговоры и предупреждать своих близких, особенно пожилых людей, о возможном мошенничестве.