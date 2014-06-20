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«Да, да, тот самый, вы меня знаете». Тагильчанке позвонил сам Сергей Мавроди
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Да, да, тот самый, вы меня знаете». Тагильчанке позвонил сам Сергей Мавроди

20 июня 2014, 13:05Общество
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