Куда пошел «Депутатский миллион» в Нижнем Тагиле?
Постоянные комиссии Нижнетагильской городской Думы рассмотрели вопрос исполнения предложений депутатов, включенных в бюджет 2014 года.
Как сообщает пресс-служба Думы, к настоящему моменту в рамках проекта «Депутатский миллион» распределена сумма 25 млн. 636,5 тысяч рублей. Средства направлены на 197 мероприятий по 171 объекту.
Наибольший объем предложений традиционно направлен на финансирование ремонтов в детских садах и школах – более 18 млн. рублей, 2 млн. 37 тыс. рублей – на учреждения культуры, 2 млн. 738 тыс. рублей – на спортивные школы.
Проект «Депутатский миллион» действует в городе четвертый год и доказал свою высокую эффективность: по обращениям жителей отремонтированы сотни муниципальных объектов, приобретен инвентарь и оборудование в бюджетные учреждения, профинансировано участие детских команд в соревнованиях. Со второго полугодия начнется формирование предложений в бюджет 2015 года.
Многие наверняка хотели бы сделать небольшой ремонт и в своей квартире или на дачном участке, но отсутствие финансов ставит крест на этой идее, а «депутатский миллион» или хотя бы просто лишние деньги появятся нескоро. Не стоит расстраиваться, ведь кредит наличными - быстрые деньги, которые легко может получить каждый. Нужно только обратиться, и любое желание, будь то покупка нового телевизора или ремонт автомобиля будет исполнено! Как говорится, деньги - это еще не счастье, но наиболее близкая к нему вещь.
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