Куда пошел «Депутатский миллион» в Нижнем Тагиле?

Проект «Депутатский миллион» действует в городе четвертый год и доказал свою высокую эффективность: по обращениям жителей отремонтированы сотни муниципальных объектов, приобретен инвентарь и оборудование в бюджетные учреждения, профинансировано участие детских команд в соревнованиях. Со второго полугодия начнется формирование предложений в бюджет 2015 года.

Многие наверняка хотели бы сделать небольшой ремонт и в своей квартире или на дачном участке, но отсутствие финансов ставит крест на этой идее, а «депутатский миллион» или хотя бы просто лишние деньги появятся нескоро. Не стоит расстраиваться, ведь кредит наличными - быстрые деньги, которые легко может получить каждый. Нужно только обратиться, и любое желание, будь то покупка нового телевизора или ремонт автомобиля будет исполнено! Как говорится, деньги - это еще не счастье, но наиболее близкая к нему вещь.