Тагильчане, на «Демидовской даче» состоится субботний променад
21 июня в Нижнем Тагиле в усадьбе музея «Демидовская дача» впервые пройдет новое культурное мероприятие - «Субботний променад». У тагильчан появится уникальная возможность не только погулять по аллеям парка, полюбоваться видами на Тагильский пруд, но и встретиться с творчеством художников.
Усадьба недавно открывшегося музея – один из самых живописных уголков Нижнего Тагила. 21 июня с 13.00 до 16.00 часов здесь представят свое творчество тагильские художники, учащиеся и студенты учебных заведений художественного профиля, сообщает официальный сайт города. Участники первого «Субботнего променада» получат возможность увидеть процесс создания живописных и графических произведений, приобрести работы тагильских художников, а также заказать свой портрет, который будет выполнен тут же. Субботнюю прогулку украсит музыка ансамбля «Рябинка», сообщили в Нижнетагильском музее-заповеднике.
21 июня состоится первое, но не последнее такое мероприятие. «Субботние променады» планируется проводить еженедельно, сделав их творческой площадкой, где свои таланты будут демонстрировать художники, фотографы, артисты, певцы Нижнего Тагила. В дальнейшем свои силы в мастер-классах, конкурсах и аттракционах сможет попробовать каждый участник, внеся в свой вклад в рождение новой красивой тагильской традиции.
© TagilCity.ru