Тагильчане, на «Демидовской даче» состоится субботний променад

Усадьба недавно открывшегося музея – один из самых живописных уголков Нижнего Тагила. 21 июня с 13.00 до 16.00 часов здесь представят свое творчество тагильские художники, учащиеся и студенты учебных заведений художественного профиля, сообщает официальный сайт города. Участники первого «Субботнего променада» получат возможность увидеть процесс создания живописных и графических произведений, приобрести работы тагильских художников, а также заказать свой портрет, который будет выполнен тут же. Субботнюю прогулку украсит музыка ансамбля «Рябинка», сообщили в Нижнетагильском музее-заповеднике.