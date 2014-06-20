Внимание! В воскресенье в Нижнем Тагиле прогремит запланированный взрыв

Напомним, в прошлом году на одном из российских сайтов вышла публикация провокационного характера о том, что Евраз в ближайшие года закроет шахту Магнетитовую. Новость вызвала широкий резонанс и панику среди дезинформированных тагильчан, в первую очередь, потому что публикация пресыщена экспертными комментариями. Однако в пресс-службе Евраза данная статья в ее конечном виде подверглась критике.