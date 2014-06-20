Внимание! В воскресенье в Нижнем Тагиле прогремит запланированный взрыв
20 июня 2014, 15:15Общество
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В воскресенье 22 июня в Нижнем Тагиле прогремит плановый взрыв. Об этом сообщает оперативный дежурный МКУ ЕДДС Администрации города Нижний Тагил.
Сообщается, что 22 июня в 8:00 на шахте Магнетитовая будет произведен массовый взрыв. Общий вес заряда - 13,5 тонн.
Напомним, в прошлом году на одном из российских сайтов вышла публикация провокационного характера о том, что Евраз в ближайшие года закроет шахту Магнетитовую. Новость вызвала широкий резонанс и панику среди дезинформированных тагильчан, в первую очередь, потому что публикация пресыщена экспертными комментариями. Однако в пресс-службе Евраза данная статья в ее конечном виде подверглась критике.
Тогда нам в пресс-службе Евраза пояснили, что геологами проводится доразведка, в процессе которой пополняются запасы и выявляются новые. Сроки консервации шахты не определены.
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