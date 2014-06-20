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Внимание! В воскресенье в Нижнем Тагиле прогремит запланированный взрыв
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Внимание! В воскресенье в Нижнем Тагиле прогремит запланированный взрыв

20 июня 2014, 15:15Общество
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