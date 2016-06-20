Правительство Свердловской области не выделило денег для оказания помощи пострадавшим от паводка в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В соответствии с постановлением правительства, средства выделяются, если есть заключение главного управления МЧС России по Свердловской области о факте возникновения чрезвычайной ситуации. Однако в Нижнем Тагиле чрезвычайная ситуация не была зафиксирована. Именно поэтому городу было отказано в предоставлении финансовой помощи.

Есть критерии ввода режима чрезвычайной ситуации, определенные министерством по чрезвычайным ситуациям. Согласно этим критериям, вводить режим ЧС не было оснований сообщил собравшимся Олег Полевщиков, руководитель противопожарной службы Нижнего Тагила.

На сегодняшний день на территории города пострадало порядка 400 садовых участков. Им могут оказать помощь из резервного фонда главы города. Тем же садоводческим товариществам, которые относятся к Горноуральскому городскому округу, а их порядка 700, подобная помощь оказываться не будет:

Мы имеем право оказать помощь из резервного фонда только тем садоводческим товариществам, которые находятся на территории муниципального образования. Остальные садоводческие товарищества в этом случае останутся без этой помощи. Оказать её может только Горноуральский городской округ сказал на совещании мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

В Нижнем Тагиле организована выдача справок о факте подтопления садовых участков для предоставления страховым компаниям. На данный момент выдано 44 справки.