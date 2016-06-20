Предприятия Нижнего Тагила оказали помощь пострадавшим от паводка населенным пунктам

Примерами помощи по восстановлению инженерной инфраструктуры в населенных пунктах и садоводческих товариществах могут служить следующие работы. В коллективном саду «Шахтер» силами ООО «Спецтранс» установлены два бункера для мусора, вывезено 20м² твердых бытовых отходов. В саду «Надежда» МУП «Тагилдорстрой» провел работу по очистке колодца с питьевой водой. Вода взята на химический анализ. «Тагильским трамваем» оказана помощь в восстановлении пешеходного моста в саду «Рыбак». МУП «Нижнетагильские тепловые сети» направили технику для проведения работ по благоустройству. Это далеко не весь список помощи предприятий городу и жителям Нижнего Тагила.

В саду «Автомобилист» и коллективных садах при НТМК свой вклад внесли предприниматели Нижнего Тагила. Там было отсыпано 80 кубометров щебня, 24 кубометра песка, восстановлены 4 моста и дамба. Уложены 2 бетонные трубы диаметром 4 метра. Завезено 100 кубометров глины и 300 — гравия.

Помощь оказывается не из бюджета, а на благотворительной основе. Как говорится, кто чем может. Спасибо нашим предприятиям, от ИП до градообразующих, которые оказывают помощь садоводческим товариществам. Она может продолжаться лишь в тех пределах, в которых организации могут заниматься благотворительностью подчеркнул Сергей Носов на совещании, посвященном итогам работы противопаводковой комиссии.