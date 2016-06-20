Пропавший 6-летний мальчик в г. Полевской был через 40 минут найден полицейскими

Это случилось 19 июня. Мама с 2-мя своими детьми – двойняшками - отправилась в магазин. Во время совершения покупок один ребенок исчез. Обеспокоенная мать сразу позвонила в полицию. На звонок о пропаже ребенка дежурный оперативник тут же выслал на поиски 11 сотрудников полиции.