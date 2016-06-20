Пропавший 6-летний мальчик в г. Полевской был через 40 минут найден полицейскими
20 июня 2016, 17:05Общество
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Обычный поход в магазин обернулся для жительницы Полевского пропажей ребенка.
Это случилось 19 июня. Мама с 2-мя своими детьми – двойняшками - отправилась в магазин. Во время совершения покупок один ребенок исчез. Обеспокоенная мать сразу позвонила в полицию. На звонок о пропаже ребенка дежурный оперативник тут же выслал на поиски 11 сотрудников полиции.
Усиленные поиски и помощь случайной прохожей, заметившей ребенка без родителей, помогли найти его уже через 40 минут. За это время малыш даже не успел испугаться в незнакомом месте. Сотрудниками ПДН проведена профилактическая беседа с родителями маленького беглеца.
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