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Пропавший 6-летний мальчик в г. Полевской был через 40 минут найден полицейскими
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропавший 6-летний мальчик в г. Полевской был через 40 минут найден полицейскими

20 июня 2016, 17:05Общество
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