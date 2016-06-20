Студенты из Японии будут проходить обучение в ВУЗах Екатеринбурга (ФОТО)

Гости из страны восходящего солнца оказались довольны приемом, оказанным им в столице Урала, заявив, что некоторым участникам форума Екатеринбург понравился даже больше, чем Москва или Санкт-Петербург.

По обоюдному согласию участников форума из обеих стран, мероприятие было признано весьма продуктивным. По мнению министра международных связей Андрея Соболева, совместные гуманитарные и образовательные проекты лягут в основу взаимовыгодного экономического партнерства России и Японии. Японскую делегацию уже пригласили посетить международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2016, которая в скором времени состоится в Екатеринбурге.

Отметим, что партнерские отношения связывают Свердловскую область с Японией с 1992 года, когда в Екатеринбурге было основано Общество дружбы с Японией. А также в столице Урала действует Информационно-культурный центр имени страны восходящего солнца. Кроме того, на территории региона создано несколько международных предприятий. Сотрудники более 60 предприятий области прошли стажировку в Японии.

Фото с сайта miamir.ru