В Нижнем Тагиле 22 июня завоют сирены: наступит 75 годовщина начала Великой Отечественной войны

Именно 22 июня 75 лет назад фашистская Германия вторглась на территорию Советского союза. Последовавшее противостояние захватчикам известно как Великая Отечественная война. Чтобы почтить память погибших, 22 июня в полдень традиционно на одну минуту включают сирены.