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В Нижнем Тагиле 22 июня завоют сирены: наступит 75 годовщина начала Великой Отечественной войны
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В Нижнем Тагиле 22 июня завоют сирены: наступит 75 годовщина начала Великой Отечественной войны

20 июня 2016, 20:05ОбществоДенис Таратонов
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