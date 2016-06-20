В Нижнем Тагиле 22 июня завоют сирены: наступит 75 годовщина начала Великой Отечественной войны
20 июня 2016, 20:05ОбществоДенис Таратонов
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В эту среду, 22 июня, в Российской Федерации пройдет Минута памяти и скорби. Не останется в стороне и Нижний Тагил. В 12 часов дня в городе и по всей Свердловской области на одну минуту будут включены сирены.
Сюжеты: Нижний Тагил
Именно 22 июня 75 лет назад фашистская Германия вторглась на территорию Советского союза. Последовавшее противостояние захватчикам известно как Великая Отечественная война. Чтобы почтить память погибших, 22 июня в полдень традиционно на одну минуту включают сирены.
Администрация просит жителей Нижнего Тагила не волноваться по поводу сирен и почтить погибших минутой молчания.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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