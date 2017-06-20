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12-летний школьник всерьёз начал «разминирование» Нижнего Тагила: его проект запущен на краудфандинговой платформе (ФОТО, ВИДЕО)
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12-летний школьник всерьёз начал «разминирование» Нижнего Тагила: его проект запущен на краудфандинговой платформе (ФОТО, ВИДЕО)

20 июня 2017, 14:30ОбществоЕкатерина Малых
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