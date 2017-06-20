12-летний школьник всерьёз начал «разминирование» Нижнего Тагила: его проект запущен на краудфандинговой платформе (ФОТО, ВИДЕО)

По весне оттаяло много собачьих «мин». Я старался смотреть под ноги, но всё-таки вляпался новыми кроссовками. Это происходит каждую весну и уже надоело. Вот мы с братом и придумали эту идею рассказал о возникновении проекта Егор Иванов.

Ребята вырезали из пенопласта фигурки волка из мультфильма «Жил был пёс» и зелёную коалу. К ним прикрепили пакетики, чтобы хозяева убирались за своими питомцами, а во дворах стало чище.

А двор, в котором мы их установили и вправду удалось «разминировать» порадовались результату Егор и его брат Дима.

По общим подсчётам о проекте узнали около 12 000 000 человек.

О нашей идее рассказали 4 телеканала и 31 издание. Даже не ожидали что наши «КАКАКЕТы» произведут такое впечатление! -- поражаются ребята.

Проблема, которую решают ребята, видимо, оказалась очень актуальной.

Нам сразу начали присылать деньги со всей страны на новые «КАКАКЕТы» и расширение проекта, а один человек посоветовал обратиться на краудфандинговую платформу. Что мы и сделали сообщили ребята.

На платформе люди скидываются посильными суммами на решение общей проблемы. А значит, теперь все желающие смогут поучаствовать в этом полезном проекте и ещё получить за это интересное вознаграждение.

Меж тем юные изобретатели продолжают работать над созданием новых «КАКАКЕТов». Егор и Дима запланировали очистить целый район, в котором живут люди, которые делают «Армату».