ГИБДД, пожарные и полицейские Нижнего Тагила посетили детский лагерь «Звездный» (ФОТО)
20 июня 2017, 08:15Общество
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В лагерь «Звёздный», где свои летние каникулы проводят юные тагильчане, накануне с выездным мероприятием приехали сотрудники госпожнадзора, ГИБДД, ГИМС, а также инспектора по делам несовершеннолетних.
Гости собрали ребят и показали им обучающие мультфильмы о том, как необходимо вести себя в разных непредвиденных ситуациях – на воде, во время пожара, во время урагана.
Мальчишки и девчонки приняли активное участие и в играх, предложенных гостями. Также радовались ребята патрульному автомобилю и пожарной автоцистерне. Им разрешили посидеть в кабине, а также подать настоящий звуковой сигнал.
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Фото: Отдел надзорной деятельности г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа
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