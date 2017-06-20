Мемориальная доска в память инициатора возведения трамплинов Сергея Николаева появится в Нижнем Тагиле

В администрации Нижнего Тагила подписан указ об установлении мемориальной доски памяти Сергея Николаева, инициатора возведения трамплинного комплекса на горе Долгой. Она появится на фасаде здания «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Аист».

Изготовление, установка и содержание памятного знака возложены на руководство ДЮСШОР. Комплекс трамплинов появился в Нижнем Тагиле в 1965 году и до сих пор успешно развивается.

Благодаря усилиям Сергея Николаева, начиная с 1960 года, на спортивно-оздоровительной базе горы Долгая построена горнолыжная трасса, комплекс трамплинов, пансионат «Аист», медицинский восстановительный центр.

Также благодаря его волевым усилиям и активному содействию приняты в эксплуатацию стадион в пойме реки Тагил, стрелково-охотничий стенд, в жилых кварталах возведено три хоккейных корта. Спортивный клуб «Высокогорец» объединял 22 спортивных сооружения.