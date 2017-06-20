О поисках 4-летнего Димы Пескова на Урале сняли документальный фильм (ФОТО)

Напомним, мальчик пропал 10 июня, когда вместе с родителями находился на отдыхе возле Рефтинского водохранилища. Документальный фильм «Чудо на Рефте» снял один из волонтеров, участвовавших в поисковой операции. К созданию фильма он привлек съемочную группу одного из местных телеканалов.

В 24-минутном ролике показана вся история поисков Димы. В фильм вошли кадры с мест, где его искали, момент чудесного спасения мальчика, когда его нашел в лесу военнослужащий из поискового отряда «Сокол», интервью с поисковиками.

Кадры из фильма.

В фильме «Чудо на Рефте» можно снова пережить все события четырех долгих суток, когда судьба потерявшегося ребенка не была известна. Нашли Диму лишь на пятые сутки после исчезновения.

Сейчас ребенок находится на лечении в 40-й больнице Екатеринбурга. Уточняется диагноз «ветряная оспа». По мнению врачей, состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Он активен, принимает пищу.