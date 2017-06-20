Поток мигрантов в Россию по сравнению с 2016 годом сократился на 26,8%

По данным исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, число мигрантов в России снизилось на 26,8%.

Специалисты считают, что пока рано говорить о глобальной тенденции сокращения мигрантов, сообщает газета «Известия».

Они также отмечают, что часто число мигрантов во II–IV кварталах превосходит показатели первого квартала. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов тоже уверен, что это - временное явление, и уточняет:

Результаты нужно подводить в конце года. Например, многие в начале года уезжали домой на длительные праздники.

Эксперты обращают внимание на то, что сейчас наблюдается уменьшение количества мигрантов, в частности, из Средней Азии и Украины.