4,7 млн выделены на работы по электроснабжению в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

Предметом закупки является право заключения договора на выполнение работ по устройству электроснабжения в парке отдыха «Народный».

Заказчиком выступило МУП «Тагилдорстрой», разместившее информацию о начале закупки 19 июня на сайте госзакупок. Подведение итогов закупки пройдет 2 июля.

По условиям договора выбранный субподрядчик проведет работы по устройству энергоснабжения и наружного освещения, в том числе по переустройству существующих линий наружного освещения, попадающих под благоустройство парка.

В случае обнаружения каких-либо недостатков, субподрядчик будет обязан безвозмездно в течение трёх календарных дней устранить их по требованию подрядчика.

Субподрядчик обязан будет провести все необходимые пусконаладочные работы с предоставлением документов подрядчику в соответствии с техническими условиями от эксплуатирующей организации. Также самостоятельно осуществить уборку мусора.