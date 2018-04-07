4,7 млн выделены на работы по электроснабжению в парке «Народный» в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле работы по благоустройству парка «Народный», включающих услуги по электроснабжению, выделены 4,7 млн рублей.
Предметом закупки является право заключения договора на выполнение работ по устройству электроснабжения в парке отдыха «Народный».
Заказчиком выступило МУП «Тагилдорстрой», разместившее информацию о начале закупки 19 июня на сайте госзакупок. Подведение итогов закупки пройдет 2 июля.
По условиям договора выбранный субподрядчик проведет работы по устройству энергоснабжения и наружного освещения, в том числе по переустройству существующих линий наружного освещения, попадающих под благоустройство парка.
В случае обнаружения каких-либо недостатков, субподрядчик будет обязан безвозмездно в течение трёх календарных дней устранить их по требованию подрядчика.
Субподрядчик обязан будет провести все необходимые пусконаладочные работы с предоставлением документов подрядчику в соответствии с техническими условиями от эксплуатирующей организации. Также самостоятельно осуществить уборку мусора.
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