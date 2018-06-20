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60 представителей храмов и монастырей приедут на православную выставку в Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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60 представителей храмов и монастырей приедут на православную выставку в Нижний Тагил

20 июня, 09:20Обществоoffice@tagilcity.ru
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