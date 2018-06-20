60 представителей храмов и монастырей приедут на православную выставку в Нижний Тагил

Православная выставка-продажа в Нижнем Тагиле соберет более 60 представителей храмов и монастырей из разных уголков России и мира.

Уже завтра, 21 июня, в Нижнем Тагиле откроется православная выставка-продажа. Основными участниками проекта станут свыше 60 экспонентов ― храмы, монастыри и подворья РПЦ из России, Украины, Палестины, Греции и Белоруссии. Они привезли в Нижний Тагил широкий ассортимент икон, церковной утвари, благовоний, ладана, святой воды. Найдут покупатели много полезного среди предметов домашнего обихода, серебряной посуды, книг, травяных сборов.

В экспозиции третьей православной выставки-продажи горожане также увидят мед, натуральные растительные масла, восточные сладости, сухофрукты, рыбу Камчатки, кубанские деликатесы, а еще настоящие русские валенки, одежду из хлопка, льна и шерсти и многое другое.

Порадует своим многообразием и культурно-просветительская программа мероприятия. В рамках проекта на площадке перед КДК «Современник» выступит народный хор ветеранов «Тагильские росписи», образцово-вокальная студия «Робин Гуд», Также пройдет встреча с членом Союза писателей России Ангелиной Сапрыкиной, которая презентует новый поэтический сборник «Завещание». Кроме того, будут организованы беседы со священнослужителями, ежедневно проходить презентации церковных благочиний, мастер-классы по народному ремеслу.

На выставке также представят информационный стенд, рассказывающий о трагических событиях — мученической кончины Царственных страстотерпцев: императора Николая II и его семьи. В этом году исполняются ровно 100 лет с трагических событий.

Православный проект пройдет в Нижнем Тагиле в четвертый раз. Но за это время успел завоевать настоящую любовь и признание горожан.

Дни проведения православного проекта — это время духовного общения. Здесь проходят различные встречи и беседы со священнослужителями, концерты народных и детских коллективов города и области. Все это доставляет большую радость и участникам, и посетителям.

Торжественная церемония открытия проекта состоится 21 июня в 12:00 с молебна «На начало благого дела», который возглавит епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений. С приветственным словом к участникам и посетителям обратится временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.