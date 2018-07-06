7,6 млн руб. выделены на работы по водоснабжению в парке «Народный» в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле на выполнение работ, связанных с обеспечением водоснабжения в парке отдыха «Народный» от ул. Фрунзе до ул. Красноармейская, выделены 7,6 млн рублей.
19 июня на сайте госзакупок МУП «Тагилдорстрой» разместило информацию о начале приема заявок для определения организации, которая займется выполнением работ, связанных с водоснабжением в парке «Народный». Заявки будут рассмотрены 2 июля.
По договору субподрядчик обязуется соблюдать сроки выполнения работ согласно графику производства работ при сохранении качества.
Выполнить работы, связанные с водоснабжением и водоотведением в парке: провести водопровод, установить насосную станцию водозабора, установить хозяйственный водопровод и канализацию, выполнить работы по врезке трубопровода горячей воды для заливки ледового корта, а также установить емкость для питьевой воды.
Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями по безопасности для окружающей среды, людей, имущества подрядчика.
Субподрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и проводит его комплексное опробование в присутствии подрядчика и эксплуатирующей организации, по результатам составляется акт испытаний.
Субподрядчик должен осуществить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, вывоз и утилизацию строительного мусора, вывоз материалов, восстановление земель.
В случае, если будут обнаружены какие-либо дефекты, субподрядчик обязан устранить их за собственный счет.
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