7,6 млн руб. выделены на работы по водоснабжению в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

19 июня на сайте госзакупок МУП «Тагилдорстрой» разместило информацию о начале приема заявок для определения организации, которая займется выполнением работ, связанных с водоснабжением в парке «Народный». Заявки будут рассмотрены 2 июля.

По договору субподрядчик обязуется соблюдать сроки выполнения работ согласно графику производства работ при сохранении качества.

Выполнить работы, связанные с водоснабжением и водоотведением в парке: провести водопровод, установить насосную станцию водозабора, установить хозяйственный водопровод и канализацию, выполнить работы по врезке трубопровода горячей воды для заливки ледового корта, а также установить емкость для питьевой воды.

Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями по безопасности для окружающей среды, людей, имущества подрядчика.

Субподрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и проводит его комплексное опробование в присутствии подрядчика и эксплуатирующей организации, по результатам составляется акт испытаний.

Субподрядчик должен осуществить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, вывоз и утилизацию строительного мусора, вывоз материалов, восстановление земель.

В случае, если будут обнаружены какие-либо дефекты, субподрядчик обязан устранить их за собственный счет.