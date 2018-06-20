Дело обманутых дольщиков ЖК «Щербакова» передано в районный суд Екатеринбурга

Согласно материалам дела, с февраля 2010 по октябрь 2015 года ООО «Рубикон-Аэро Инвест» взяло на себя обязательства по строительству многоэтажного жилого дома на территории «ЖК Щербакова».

В ходе реализации квартир обвиняемые получили денежные средства в размере 782 млн рублей, из которых только 387,8 млн поступили на счёт компании по договорам долевого участия. Оставшиеся средства руководители направили на нужды, не связанные со строительством.

19 июня прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала материалы в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемым инкриминируется часть 2 статьи 201 и часть 4 статьи 159.1 УК РФ. Общий ущерб, нанесённый дольщикам, оценён в 548,7 млн рублей.