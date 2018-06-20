Лжегазовщики в Нижнем Тагиле продают старикам детекторы для проверки воздуха (ФОТО)

Продавцы представляются работниками газовых служб и заходят в квартиры собственников под предлогом проверки приборов учета газа. Они утверждают о необходимости установки прибора для улавливания утечки газа стоимостью 8000 рублей.

Пришел молодой человек, сказал, что он из газовой службы и что сейчас проходит во всех квартирах проверка на утечку газа. При этом добавил, что дома на улице Калинина сгорели именно из-за утечки газа. Неизвестный сказал, что все жильцы нашего дома уже поставили данные приборы, которые срабатывают во время утечки рассказала пенсионерка.

После осмотра газовой плиты, вытяжки и вентиляции неизвестный убедил пенсионерку приобрести универсальный детектор загрязнителей воздуха.

«А не боитесь ли вы, что из-за вас может произойти взрыв» - спросил у меня молодой человек. «У всех уже есть этот прибор, а у вас нет» - добавил он. После этого осмотрел плиту, вытяжку и вентиляцию. После чего сказал, что датчики необходимо поставить на кухне и в каждой комнате. Стоимость одного прибора - 8000 рублей. Я сказала, что такой большой суммы у меня нет. Тогда молодой человек настоял на том, что один нужно купить обязательно пояснила жительница Нижнего Тагила.

Люди преклонного возраста приобрели универсальный детектор загрязнителей воздуха стоимостью 7 999 рублей.

Я испугалась и купила данный прибор. Только после ухода неизвестного я позвонила в газовую службу, где мне пояснили, что от их компании никто не ходит и не продает никаких приборов. На следующий день я обратилась в полицию с заявлением, так как считаю, что была обманута пожаловалась тагильчанка.

В пресс-службе УВД Нижнего Тагила сообщили, что в полиции зарегистрировано три заявления о продаже детектора загрязнителей воздуха. По данным фактам в Нижнем Тагиле проводится проверка и устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий.

Полиция рекомендует пожилым горожанам ничего не покупать и не подписывать никаких документов без обсуждения с родными или упоминаемыми организациями.