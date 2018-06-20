Ольга Бузова призвала пары участвовать в оздоровительной акции ИНВИТРО

Бузова обратилась к россиянам со своей странички в Instagram. Она написала, что пришло время поговорить о здоровье, пишет newstracker.ru. Ранее звезда уже не раз поднимала эту тему. Она считает, что проходить полное медицинское обследование человек должен не реже чем два раза в год, то есть один раз каждые шесть месяцев. Следить за здоровьем, в том числе интимном, нужно постоянно. Регулярные обследования помогут обнаружить заболевания на самой ранней их стадии. Нужно помнить, что некоторые болезни могут протекать бессимптомно.

Светская львица сообщила об акции ИНВИТРО «Серьезные отношения». В ее рамках до 30 июня в медицинских офисах @invitro.ru можно сдать анализы со скидкой. После комплекса лабораторных исследований пациент получит экспертное заключение.

Ольга Бузова постоянно обращает внимание своих подписчиков на необходимость заботы о себе и своем здоровье. Сама звезда живет в бешеном ритме. А на это способен человек только с крепким здоровьем.

Отметим, что холдинг 1MediaInvest и медицинская компания ИНВИТРО провели среди читателей опрос, темой которого стали инфекции, передающиеся половым путем. Как оказалось, население России знает об ИППП и их последствиях. Одновременно с этим люди к медикам готовы обращаться лишь после появления у них симптомов болезни.