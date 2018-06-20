Потолочная плита обрушилась в квартире жилого дома в Верхней Салде (ФОТО)

Судя по фотографиям, оставленным пользователями в социальных сетях, дом №6 находится в аварийном состоянии: трещины в стенах, сыплется потолочное покрытие. Однако, как становится понятно, там до сих пор живут люди.

Около полудня 18 июня в квартире дома упала потолочная плита. Как сообщают очевидцы, при обрушении никто не пострадал.

Житель вовремя успел выйти сообщает Екатерина Старовойтова.

Сейчас дом обследуют. Жильцы тем временем продолжают жить в своих квартирах.

Пока все приезжают, смотрят, собираются ремонтировать. Никого никуда не выселили, во многих комнатах потолок держится на честном слове. Сегодня написали заявление всем этажом, чтобы меняли потолок у всех. Посмотрим, как отреагируют. Сегодня я у себя в комнате ободрала плитку, там увидела трещину, и потолок провис рассказала местная жительница.

Фото: Екатерина Старовойтова